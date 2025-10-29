Nuovi avvistamenti di droni sopra una base belga: “un’azione orchestrata”

Nuovo avvistamento di diversi droni sopra una base militare in Belgio. Dopo l’allarme di inizio ottobre sulla base militare di Elsenborn, questa volta i velivoli sono stati avvistati sulla base dell’esercito belga di Marche-en-Famenne, in Vallonia, secondo quanto riferito dal ministro della Difesa Theo Francken su X. Francken ha definito l’episodio “un’operazione chiaramente orchestrata contro il cuore del nostro esercito”, aggiungendo che i droni “miravano a raccogliere informazioni sulle infrastrutture critiche situate in proprietà militari”, riporta l’agenzia di stampa Belga.

“Il nostro posto di guardia ha notato più droni sorvolare parti cruciali del quartier generale della nostra brigata sabato sera per un periodo prolungato”, ha scritto il ministro che in un successivo messaggio ha confermato che “anche nella notte di lunedì altri droni sono stati avvistati sopra la base”.

Le richieste

Francken ha annunciato l’intenzione di sollecitare il governo ad ‘acquisire al più presto di sistemi di rilevamento e di armi anti-drone. “Non si è trattato di un’operazione da dilettanti, ma di piloti di droni esperti. Le procedure di sicurezza sono state seguite correttamente. La Polizia sta ora indagando su questo incidente preoccupante”, ha aggiunto.