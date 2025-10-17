Nuovo terremoto scuote le Filippine. L’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 6.0, avvenuto alle 01:03 ora italiana (07:03 ora locale) ad una profondità di 68 km. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. Le Filippine si trovano sull’Anello di Fuoco del Pacifico, una cintura geologica ad alta attività sismica e vulcanica, che si estende per circa 40mila km attorno all’Oceano Pacifico
Nuovo terremoto scuote le Filippine | DATI e MAPPE
Nuovo terremoto scuote le Filippine. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose
/