Nuvole e arcobaleno sullo Stretto di Messina: la magia della natura in un pomeriggio d’autunno | FOTO

Le nuvole e i colori dell’arcobaleno hanno fatto da cornice allo Stretto di Messina oggi. Le foto scattate da Giuseppe Daniele Canale mostrano tutta la magia della natura tra cielo e mare in una tipica giornata autunnale dal punto di vista privilegiato del lungomare di Reggio Calabria, considerato “il chilometro più bello d’Italia”.