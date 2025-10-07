Obesity Day 2025: torna la campagna nazionale contro l’obesità infantile e adolescenziale

Il 10 ottobre 2025 torna l’Obesity Day, la campagna nazionale di sensibilizzazione e prevenzione promossa dall’ADI – Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica attraverso la sua Fondazione. L’iniziativa, giunta alla 25ª edizione, rappresenta ormai un punto di riferimento consolidato nella lotta al sovrappeso e all’obesità, e quest’anno si svolge a ridosso della possibile approvazione della legge italiana sulle “Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità”.

Focus 2025: l’obesità in età pediatrica e adolescenziale

Il focus dell’Obesity day 2025 si concentra sull’obesità infanto-adolescenziale, una delle emergenze sanitarie più gravi per il nostro paese, che vede l’Italia ai primi posti in Europa per prevalenza. Infatti, il 34% dei bambini italiani di 3-10 anni hanno eccesso di peso, più elevato tra le femmine di 3-5 anni e i maschi di 6-10 anni. Mentre la percentuale è del 17% per gli adolescenti di età compresa tra i 14-17 anni (Italian Barometer Obesity Report 2024).

Le iniziative sul territorio e online

I professionisti della nutrizione dei centri Obesity Day ADI, in collaborazione con la SIEDP -Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, organizzeranno iniziative di prevenzione e informazione dedicate a famiglie, bambini e adolescenti. Sono previsti collegamenti in diretta sulla pagina Facebook @obesitydayadi dalle ore 10.00 alle ore 13.00, con momenti di confronto e approfondimento.

Come ogni anno, i Centri aderenti (Ospedali, ASL, Università) – e quest’anno anche i Centri SIEDP – proporranno attività locali che includono:

misurazioni gratuite del peso corporeo e valutazioni nutrizionali;

consigli personalizzati da parte di esperti;

incontri con la popolazione;

iniziative collettive con camminate ed eventi sportivi.

Obiettivo delle attività è diffondere maggiore consapevolezza sui rischi del sovrappeso e promuovere stili di vita sana già a partire dall’infanzia.

L’importanza di intervenire fin dall’infanzia Affrontare precocemente l’obesità in età pediatrica significa ridurre di otto volte il rischio di morte prematura e dimezzare le probabilità di sviluppare nel tempo diabete, ipertensione, disturbi cardiometabolici (Putri et al. JAMA Pediatr. 2025), sclerosi multipla e alcune forme di tumore già in giovane età. La prevenzione e l’intervento tempestivo rappresentano dunque una priorità assoluta per la salute pubblica.