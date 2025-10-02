Occhi sulla Luna: il 4 ottobre l’International Observe the Moon Night 2025

Il 4 ottobre 2025 migliaia di persone in tutto il mondo alzeranno lo sguardo al cielo per celebrare l’International Observe the Moon Night, la notte internazionale dedicata alla Luna, promossa dalla NASA. L’iniziativa, che coinvolge centinaia di eventi dal vivo e online, nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla scienza spaziale e di riscoprire la bellezza e i misteri del nostro satellite naturale. Gli eventi in presenza si terranno in America, Europa e Asia, organizzati da enti molto diversi tra loro: dai parchi nazionali alle biblioteche, dagli osservatori astronomici alle scuole elementari e ai club di astrofili. Non mancheranno anche incontri online: conferenze, tour virtuali della superficie lunare e laboratori di divulgazione pensati per stimolare la curiosità e perfino per avviare chiunque alla fotografia lunare. Chi non trova un evento vicino può comunque unirsi alla celebrazione utilizzando gratuitamente i materiali messi a disposizione dalla NASA, o semplicemente puntando binocolo e telescopio verso il cielo.

Durante la serata del 4 ottobre, la Luna apparirà alta sull’orizzonte sudorientale subito dopo il tramonto. Sarà illuminata per la maggior parte nella sua metà destra, mentre una sottile falce in ombra resterà a ricordarci la sua ciclica trasformazione. Sarà il momento ideale per osservare mari lunari, vaste distese di lava solidificata, crateri giganteschi e le frastagliate zone d’ombra che segnano il “terminatore”, la linea che divide il giorno dalla notte sulla superficie lunare.

La NASA invita a interpretare l’“osservare” in senso ampio: non solo guardare la Luna, ma anche approfondirne la storia culturale e scientifica, dalle prime esplorazioni spaziali fino all’attuale programma Artemis, che punta a creare una base stabile sul suolo lunare.