Officina Stellare lancia Skyloom Europe: maxi accordo con gli USA per la comunicazione laser spaziale

La società vicentina Officina Stellare, specializzata nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di alta precisione per i settori aerospaziale, della ricerca scientifica e della difesa, ha siglato un accordo tecnologico e di licenza con l’azienda statunitense Skyloom. Quest’ultima è considerata una pioniera nei servizi di trasmissione dati spaziali multi-orbita e nelle tecnologie di comunicazione laser. L’intesa è finalizzata allo sviluppo del progetto “Skyloom Europe”.

L’accordo prevede l’avvio della commercializzazione di tecnologie e servizi di comunicazione ottica e contempla la costituzione, in Italia, di una nuova società interamente controllata da Officina Stellare. Sarà inoltre realizzato un impianto produttivo ad alta capacità, il cui valore complessivo è stimato in circa 12 miliardi di euro, come indicato in una nota ufficiale. Il nuovo stabilimento sorgerà in Veneto, nei pressi della sede principale di Officina Stellare a Sarcedo, in provincia di Vicenza.