Oggi 14 incendi in Sardegna: mezzi aerei in volo a Serrenti

Sono 14 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, uno dei quali ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il rogo ha interessato l’agro del Comune di Serrenti, in località Riu Perda Ghiam: le fiamme hanno bruciato una superficie di 6 ettari di aree agricole e pascoli. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sanluri, coadiuvato dal personale dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Villasalto, dal personale della Stazione Forestale di Dolianova e dal Gauf Cfva di Cagliari. Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Monastir – Santa Lucia e del cantiere di Senorbì – Centro Urbano.