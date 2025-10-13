Oggi 16 incendi in Sardegna: mezzi aerei in volo

Sono 16 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Per due di questi è stato richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo ha interessato l’agro del Comune di Samatzai, in località Corongiu Martedu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Senorbì, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Villasalto. Sul posto sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Senorbì – Centro Urbano, una di volontari di protezione civile di Sant’Isidoro e i Vigili del Fuoco di Mandas. L’incendio ha interessato una superficie di circa due ettari di incolti e aree agricole.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro del Comune di Bortigiadas, in località R. Gazzini. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bortigiadas, dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Fenosu e dal personale della Stazione Forestale di Tempio. Sul posto sono intervenute quattro squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bortigiadas, Tempio, Aggius e Perfugas e una squadra dei Vigili del Fuoco di Tempio. Le fiamme hanno percorso una superficie di alcuni ettari di pascoli nudi.