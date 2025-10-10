Oggi 17 incendi in Sardegna: mezzi aerei in azione

Ancora incendi in Sardegna. Sono 17 i roghi segnalati oggi nell’isola: due hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale dei Forestali. Fiamme ancora in corso a Furtei, nel Sud Sardegna, dove su un incendio boschivo sta operando un elicottero dalla base di Villasalto, mentre a terra intervengono i barracelli di Sanluri e Furtei. Incendio boschivo anche nell’agro di Gesico, nel Cagliaritano, dove sono stati chiamati due elicotteri da Fenosu e Villasalto. Sul posto sono intervenute una squadra dell’agenzia Forestas di Senorbì e una di volontari di Siurgus Donigala.