Oggi 20 incendi in Sardegna: impiegati mezzi aerei

Sono 20 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, uno dei quali ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il rogo ha interessato l’agro del Comune di Santa Giusta, in località S’Ungroni de Mandas. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Marrubiu e dal Nucleo Gauf di Oristano, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Fenosu. Sul posto è intervenuta una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Arborea.