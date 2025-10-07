Oggi 21 incendi in Sardegna: mezzi aerei in volo

Sono 21 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, quattro dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo ha interessato l’agro del Comune di Norbello, in località Montigu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale del Nucleo Gauf del Cfva di Oristano, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Fenosu. Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sedilo e Abbasanta.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro del Comune di Nurri, in località Guzzini. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Isili, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Fenosu e Villasalto. Sul posto sono intervenute quattro squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villanovatulo, Isili, Nurallao e Seulo, i volontari di Orroli e di Isili.

Il terzo rogo è divampato nell’agro del Comune di Gesico, in località Sitziddiri. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Senorbì, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Villasalto. Sul posto sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere Senorbì e i volontari di Senorbì.

Il quarto incendio, ancora in corso, sta interessando l’agro del Comune di Nuraminis, in località Riu Su Rettori. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Dolianova, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalle basi Cfva di Fenosu.