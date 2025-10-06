Oggi 30 incendi in Sardegna: mezzi aerei in azione nel Nuorese e in Ogliastra

Sardegna ancora alle prese con gli incendi. Sono ben 30 i roghi divampati oggi nell’isola, i più grossi nel Nuorese e in Ogliastra, dove è stato richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Nell’agro di Ortueri, in provincia di Nuoro, è intervenuto un elicottero dalla base di Fenosu, mentre a terra, a supporto delle operazioni di spegnimento, ha operato una squadra dell’agenzia Forestas. L’incendio, sviluppatosi su un’area di pascolo alberato di sughereta, ha percorso una superficie di alcuni ettari e solo il tempestivo intervento degli uomini a terra e del mezzo aereo ha scongiurato che le fiamme si propagassero nell’area boscata circostante. Le operazioni di spegnimento dell’elicottero si sono concluse poco dopo le 14.30.

A Villagrande Strisaili, in Ogliastra, è stato necessario chiamare un mezzo dalla base di Villasalto, mentre a terra sono intervenute tre squadre dell’agenzia Forestas. Qui parte del rogo si è sviluppato su un’area boscata scoscesa difficilmente raggiungibile per lo spegnimento a terra, con le fiamme che hanno interessato alcuni ettari tra colture, macchia mediterranea e bosco evoluto. Le operazioni di spegnimento con il mezzo aereo si sono concluse verso le 16.30, mentre prosegue la bonifica a terra.