Oggi ancora 16 incendi in Sardegna: 30 ettari in fumo a Sardara

Altra giornata di incendi in Sardegna. Sono 16 i roghi segnalati oggi in tutta l’isola, il più grave nelle campagne di Sardara, nel Sud Sardegna, dove le fiamme hanno interessato una superficie di circa 30 ettari di incolti e stoppie. Qui le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della stazione del Corpo forestale di Sanluri e dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi di Fenosu e Villasalto. Sul posto sono intervenute tre squadre dell’agenzia Forestas e due squadre di barracelli.