Oggi è il Back to the Future Day

Back to the Future ci ricorda che la scienza nasce dall’immaginazione, ogni grande scoperta parte da una domanda "impossibile"

Il 21 ottobre non è una data qualsiasi per gli appassionati di cinema, tecnologia e cultura pop. È il giorno in cui, nel celebre film “Ritorno al Futuro – Parte II” (1989), Marty McFly e Doc Brown viaggiano nel tempo fino al 21 ottobre 2015. Da allora, questa giornata è diventata il simbolo del legame tra fantascienza e innovazione scientifica, un’occasione per riflettere su quanto il futuro immaginato dal cinema sia diventato realtà, e su quanto, invece, resti ancora nel campo dei sogni.

Dalla fantascienza alla realtà

Quando Robert Zemeckis e Bob Gale scrissero la sceneggiatura del secondo capitolo della trilogia, immaginarono un 2015 pieno di auto volanti, hoverboard e abiti che si autoadattano. Oggi, nel 2025, possiamo dire che molte delle loro intuizioni non erano poi così lontane dalla verità.

Gli hoverboard esistono, anche se con ruote e non sospesi nell’aria. Le auto elettriche autonome, i pagamenti biometrici e i visori di realtà aumentata sono ormai parte della vita quotidiana. La videochiamata, che nel film stupiva i personaggi, è diventata banale grazie a piattaforme come Zoom e FaceTime.

 

La scienza del tempo: tra teoria e paradossi

Ma quanto c’è di scientificamente plausibile nel sogno di Back to the Future? Secondo la teoria della relatività di Einstein, viaggiare nel tempo in avanti è teoricamente possibile: basta muoversi a velocità prossime a quella della luce, dove il tempo rallenta rispetto a un osservatore fermo. Tornare indietro nel tempo, invece, resta un enigma irrisolto. Le soluzioni matematiche che lo permetterebbero – come i wormhole o i buchi neri – non trovano ancora riscontro sperimentale.

Il futuro che abbiamo costruito

A dieci anni dal “vero” Back to the Future Day del 2015, il 21 ottobre è ormai una data celebrata in tutto il mondo da scienziati, studenti e appassionati di tecnologia. Università e musei organizzano eventi dedicati alla fisica del tempo e all’innovazione, mentre i fan proiettano la trilogia e si presentano con giubbotti arancioni.

Nel frattempo, la ricerca scientifica continua a spingersi oltre: computer quantistici, intelligenza artificiale evolutiva e progetti spaziali interplanetari ci stanno portando verso un futuro che, ancora una volta, sembra uscito da un film.

