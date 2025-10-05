Oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti

Oggi, 5 ottobre, si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall’Unesco nel 1996 per valorizzare il ruolo educativo a livello globale. Il tema scelto quest’anno è “Riformulare l’insegnamento come professione collaborativa”, sottolineando l’importanza della cooperazione tra docenti e istituzioni. In Italia, però, la realtà economica della categoria resta preoccupante. Secondo uno studio della rivista “La Tecnica della Scuola”, se nel 1997 ai docenti restava in tasca l’11,5% del salario dopo spese e tasse, nel 2023 la quota si è ridotta al 6%. In 30 anni il potere d’acquisto dei docenti si è quasi dimezzato, in un contesto in cui le mansioni e la burocrazia sono aumentate notevolmente.

La Giornata mondiale degli insegnanti diventa quindi anche un’occasione per riflettere su salari, condizioni lavorative e riconoscimento sociale di una professione cruciale per il futuro delle nuove generazioni.