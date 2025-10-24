Oggi il Doodle di Google ci mostra un “miracolo” verde

Oggi, 24 ottobre 2025, la pagina principale di Google si trasforma in un piccolo laboratorio di biologia digitale. Al posto del classico logo colorato, un Doodle animato accompagna gli utenti dentro uno dei miracoli quotidiani più straordinari – e spesso dati per scontati – del nostro pianeta: la fotosintesi clorofilliana. Con il titolo Learning Series Doodle, Google dedica la sua animazione interattiva a questo processo naturale che permette alle piante di trasformare la luce del sole, l’anidride carbonica e l’acqua in zuccheri – la loro “benzina” – restituendo all’atmosfera ossigeno, la linfa vitale per miliardi di organismi, esseri umani compresi.

“La fotosintesi è un fenomeno essenziale per sostenere la vita sulla Terra”, ricorda la descrizione ufficiale di Google. “Consente a molti esseri viventi di respirare”.

Una lezione di scienza in chiave digitale

Nel Doodle di oggi, un’animazione vivace rende visibile – e comprensibile – un processo invisibile agli occhi, ma Google non si ferma al semplice tributo visivo. Come parte della sua nuova “Learning Series”, invita gli utenti a imparare di più direttamente dalla ricerca, grazie alla modalità AI Mode integrata nel motore di ricerca. Basta digitare (o chiedere a voce) una domanda come “Come funziona la fotosintesi?” o “Perché le foglie sono verdi?” per ottenere una risposta chiara, arricchita da contenuti selezionati e spiegazioni generate dall’intelligenza artificiale, oltre a link di approfondimento.

Dalla clorofilla all’intelligenza artificiale

Questo Doodle è più di un omaggio alla biologia: è un ponte tra la scienza naturale e la scienza dei dati. Da un lato celebra la capacità della natura di creare energia a partire dalla luce; dall’altro, mostra come la tecnologia possa illuminare la conoscenza umana, rendendola accessibile a tutti.