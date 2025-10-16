Oggi passeggiata spaziale per i cosmonauti russi, installeranno l’esperimento “Ekran-M”

Questa sera, alle 18:50 ora italiana, i cosmonauti russi Sergej Ryžikov e Aleksej Zubrickij usciranno dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per una nuova attività extraveicolare (EVA). Durante la missione installeranno all’esterno del modulo russo il dispositivo scientifico “Ekran-M”, destinato a uno degli esperimenti più avanzati nel campo dei materiali semiconduttori. Il progetto, sviluppato dall’Istituto di Fisica dei Semiconduttori A. V. Rzhanov, punta a studiare la crescita di cristalli di arseniuro di gallio tramite epitassia a fascio molecolare (MBE). In microgravità, gli atomi possono depositarsi con una precisione impossibile da ottenere sulla Terra, creando strati atomici perfettamente uniformi. Tali cristalli rappresentano la base per laser, celle solari e LED di nuova generazione.
L’esperimento “Ekran-M”, arrivato a bordo della capsula Progress MS-32, potrebbe aprire la strada a future “fabbriche orbitali”, dove materiali ultrapuri verranno prodotti direttamente nello spazio. Ryžikov e Zubrickij indosseranno le nuove tute Orlan-MKS, recentemente aggiornate per garantire maggiore sicurezza e autonomia.
Il record russo per la più lunga passeggiata spaziale resta di 8 ore e 12 minuti, mentre Anatolij Solov’ëv mantiene il primato mondiale con 16 uscite extraveicolari.