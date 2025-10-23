Oggi vertice UE: la lotta al cambiamento climatico al centro del dibattito sulla competitività

Il Consiglio Europeo di oggi, pur caratterizzato da una agenda complessa che spazia dall’Ucraina alla sicurezza, pone particolare attenzione alla sfida climatica e alla sua interazione con la competitività economica dell’Unione. Al centro delle discussioni vi sono gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2040, che molti Stati membri, tra cui l’Italia, vogliono accompagnare a clausole di revisione a medio termine, per garantire flessibilità e sostenibilità. Il dibattito approfondirà il nuovo sistema di permessi di emissione ETS2, destinato a gravare sui carburanti per trasporti e riscaldamento domestico, e la revisione del regolamento sulle emissioni delle auto, con l’ambizioso target di veicoli nuovi a zero emissioni nette entro il 2035. Le discussioni evidenziano il delicato equilibrio tra transizione ecologica e costi economici, con alcuni Stati membri che chiedono un rinvio dell’entrata in vigore di alcune misure.

Parallelamente, il Consiglio punta a semplificare le normative europee attraverso i cosiddetti “pacchetti omnibus”, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi sulle imprese senza compromettere le ambizioni climatiche. Il vertice conferma che la transizione verde resta una priorità europea, ma richiede un approccio pragmatico che integri sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e competitività industriale.