OpenAI e il governo Milei lanciano Stargate Argentina: la Patagonia diventa polo globale dell’intelligenza artificiale

Il presidente argentino Javier Milei ha ricevuto alla Casa Rosada una delegazione di vertici della OpenAI per ufficializzare il lancio di Stargate Argentina, un ambizioso progetto che punta a trasformare il Paese in un polo tecnologico globale dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa, realizzata in partnership con la società locale Sur Energy, prevede la costruzione di un maxi data center in Patagonia, con una capacità progettata fino a 500 megawatt. L’investimento stimato è di 25 miliardi di dollari, che lo renderebbero uno dei progetti tecnologici ed energetici più rilevanti della storia argentina. Con Stargate Argentina – riferiscono i media locali – la OpenAI consolida la propria espansione in America Latina, mentre il governo Milei punta a fare del Paese un hub strategico per energia, innovazione e sviluppo digitale.

Il complesso rientrerà nel Regime di Incentivo a Grandi Investimenti (Rigi), una normativa lanciata da Milei nel 2024 che offre vantaggi fiscali e doganali per trent’anni agli investitori stranieri. La scelta della Patagonia non è casuale: clima freddo, costi contenuti e incentivi fiscali rendono la regione ideale per un’infrastruttura ad alto consumo energetico. Tuttavia, restano criticità legate a connettività, logistica e all’impatto ambientale del consumo d’acqua per il raffreddamento dei server.