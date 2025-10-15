Operazioni di disinnesco di un ordigno bellico a Pantelleria: ecco quando

Domenica 19 ottobre verrà disinnescata e fatta brillare una bomba d’aereo da 1000 libbre, lunga circa 130 centimetri, trovata lo scorso 16 luglio a Pantelleria. Lo rende noto la Prefettura di Trapani. Per consentire l’effettuazione in sicurezza dell’intervento di bonifica da parte di militari del IV reggimento genio guastatori di Palermo, in concorso con la Marina Militare, a partire dalla mattina sarà attivo in prefettura il Centro di Coordinamento Soccorsi, saranno sospese tutte le attività produttive che si svolgono nell’area e saranno evacuate le famiglie dall’abitato circostante. Il Comune di Pantelleria sta provvedendo a dare informazione alla cittadinanza sulle norme comportamentali per l’evacuazione.

L’assistenza sanitaria verrà assicurata dall’ASP e dalla Centrale Operativa del 118. Il Questore, con apposita ordinanza, disporrà i servizi di safety e security. È stata, inoltre, prevista una Cabina di Regia presso il Comune con le componenti operative e con questa Prefettura, ove saranno presenti i rappresentanti degli enti e delle istituzioni coinvolte.