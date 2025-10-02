Oro: nuovo record spinto dallo shutdown negli USA

Lo shutdown americano ha spinto rapidamente l’oro su nuovi massimi, riflettendo le preoccupazioni degli investitori per l’incertezza economica. In particolare, il metallo giallo ha registrato nella notte un’impennata storica, con il future che ha toccato un top a 3.921 dollari l’oncia. Attualmente, l’oro passa di mano a 3.896,30 dollari l’oncia, mantenendosi sostanzialmente stabile rispetto ai livelli di ieri. Anche il contratto spot registra guadagni, crescendo dello 0,14% e attestandosi a 3.871,295 dollari l’oncia, confermando la forza del metallo prezioso sul mercato internazionale.