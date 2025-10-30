Osaka accelera verso la neutralità carbonica grazie a tecnologie d’avanguardia

Dal 7 al 13 ottobre 2025, in occasione dell’EXPO 2025 di Osaka, il Giappone ha presentato 10 tecnologie innovative dedicate alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni di CO₂. L’iniziativa, parte del Carbon Neutral Technology Development and Demonstration Project promosso dalla Prefettura di Osaka, mira a trasformare la città in un modello globale di sostenibilità e innovazione. Tra il 2022 e il 2024 sono stati selezionati 18 progetti, sostenuti con un totale di 1,76 miliardi di yen in sussidi, per sviluppare soluzioni in settori chiave come energie rinnovabili, cattura del carbonio, idrogeno e riciclo. Alcune di queste tecnologie – come sistemi di generazione a biogas e biomassa, droni alimentati a celle a combustibile, pannelli isolanti sottovuoto e impianti di produzione di idrogeno – hanno già raggiunto la fase di commercializzazione.

L’esposizione ha mostrato non solo l’efficacia pratica di queste innovazioni, ma anche la volontà di Osaka di condividere con il mondo la propria visione di città “carbon neutral” entro il 2050. La Prefettura punta infatti a consolidare un’eredità tecnologica dell’Expo, favorendo la collaborazione internazionale e la nascita di nuove industrie sostenibili.