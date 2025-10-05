Palloni aerostatici sopra la Lituania hanno paralizzato l’aeroporto di Vilnius per ore: cosa è successo

Fino a 25 piccoli palloni aerostatici, alcuni dei quali trasportavano sigarette di contrabbando, sono entrati nello spazio aereo lituano nella sera di sabato 4 ottobre e hanno costretto alla chiusura dell’aeroporto di Vilnius, ritardando i voli per ore, hanno dichiarato le autorità. I palloni hanno interferito con 30 voli, con un impatto su circa 6.000 passeggeri, secondo il Centro Nazionale di Gestione delle Crisi della Lituania. I voli sono ripresi alle 4:50 (01:50 GMT) di domenica. Due dei palloni hanno sorvolato l’aeroporto di Vilnius, secondo il portavoce Darius Buta. Più di due dozzine hanno raggiunto la contea di Vilnius.

I palloni sono stati registrati in volo tra le 20:45 circa di sabato 4 e le 4:30 di domenica 5 ottobre. La Polizia di frontiera ha recuperato 11 palloni e circa 18.000 pacchetti di sigarette di contrabbando in varie località, ha dichiarato Buta all’Associated Press.

Incidenti simili

Vilnius, la capitale della Lituania, si trova circa 40 chilometri a ovest del confine con la Bielorussia, alleata della Russia. I contrabbandieri bielorussi utilizzano sempre più spesso i palloni, molto più economici dei droni, per contrabbandare sigarette nell’Unione Europea, ha affermato Buta. Incidenti simili, ma con un numero inferiore di palloni, sono stati segnalati ad agosto.

L’anno scorso, 966 palloni aerostatici provenienti dalla Bielorussia sono stati intercettati dalle autorità lituane. Quest’anno ne sono stati registrati 544. “Sia il contrabbando di palloni aerostatici che quello di droni sono attività criminali, ma non provocazioni o atti di sabotaggio“, ha affermato Buta.

Europa in allerta

Sebbene i palloni si siano rivelati trasportare sigarette, l’Europa è in stato di massima allerta dopo che le intrusioni nello spazio aereo della NATO hanno raggiunto una portata senza precedenti il ​​mese scorso. Alcuni funzionari europei hanno descritto gli incidenti come un test da parte di Mosca della risposta della NATO, il che ha sollevato dubbi sulla preparazione dell’alleanza contro la Russia.

La Lituania e il resto dei Paesi baltici sono particolarmente preoccupati. Il 10 luglio, un drone identificato come un Gerbera di fabbricazione russa è volato in Lituania dalla Bielorussia e si è schiantato nella contea di Vilnius. Un altro si è schiantato in un campo di addestramento militare il 28 luglio ed è stato ritrovato una settimana dopo. L’esercito ha poi dichiarato che trasportava un ordigno esplosivo. Dopo questi incidenti, il parlamento ha votato per consentire alle forze armate di abbattere qualsiasi drone senza pilota che violasse il suo spazio aereo.