Panico a Santiago: colonne di fumo al Ministero della Giustizia, centinaia in fuga

Colonne di fumo escono dall'edificio mentre centinaia di funzionari lasciano l'area per permettere l'intervento dei pompieri. Nessun ferito segnalato al momento

Un’evacuazione è in corso nei locali del ministero della Giustizia del Cile, nella capitale Santiago, da cui escono colonne di fumo. Secondo quanto riportano i media locali, centinaia di funzionari stanno lasciando l’edificio per permettere a cinque squadre di pompieri di entrare in azione. Inizialmente si era parlato di un possibile incendio tra il sesto e l’ottavo piano dell’edificio, con l’allarme concentrato su una possibile caduta in un apparecchio per l’aria condizionata. Al momento non ci sono segnalazioni di feriti.

