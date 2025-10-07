Panico a Santiago: colonne di fumo al Ministero della Giustizia, centinaia in fuga

Un’evacuazione è in corso nei locali del ministero della Giustizia del Cile, nella capitale Santiago, da cui escono colonne di fumo. Secondo quanto riportano i media locali, centinaia di funzionari stanno lasciando l’edificio per permettere a cinque squadre di pompieri di entrare in azione. Inizialmente si era parlato di un possibile incendio tra il sesto e l’ottavo piano dell’edificio, con l’allarme concentrato su una possibile caduta in un apparecchio per l’aria condizionata. Al momento non ci sono segnalazioni di feriti.