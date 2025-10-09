Panico in casa Vinicius: incendio nella sauna, intervento dei vigili del fuoco

Momenti in paura per il calciatore del Real Madrid Vinicius: incendio elettrico nell'abitazione del brasiliano

Incendio sauna Vinicius
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Un incendio elettrico è scoppiato giovedì mattina nell’abitazione del calciatore del Real Madrid Vinicius Junior, situata nella zona residenziale La Moraleja ad Alcobendas, secondo quanto riportato da Telemadrid. L’incendio sarebbe divampato nel controsoffitto della sauna situata nel seminterrato e ha causato una grande nuvola di fumo che ha avvolto due piani dell’abitazione. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, riuscendo a domare le fiamme e a ventilare le stanze colpite.

