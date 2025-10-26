Parigi, furto a Louvre: fermati 2 sospettati

Un’operazione di polizia, avviata ieri sera nell’ambito delle indagini sul furto avvenuto una settimana fa al Louvre, ha portato al fermo di 2 persone. Secondo quanto riportato da Le Parisien, i 2 sarebbero membri di una banda di 4 persone responsabile del furto di 9 preziosi gioielli dalla Galleria di Apollo, effettuato utilizzando un montacarichi. I fermati, originari della Seine-Saint-Denis, nella periferia Nord di Parigi, erano già sorvegliati dagli inquirenti da diversi giorni. L’operazione è scattata improvvisamente, quando è emerso che uno dei 2 stava per lasciare il Paese, probabilmente diretto in Algeria. Dopo averlo pedinato, la polizia lo ha arrestato all’aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle, mentre il complice è stato fermato poco dopo, sempre nella regione di Parigi.

Si tratta di 2 pregiudicati noti alle forze dell’ordine per furti: ladri esperti, con un profilo tipico di esecutori di colpi su commissione. Entrambi sono stati trasferiti presso la brigata anticrimine, dove il fermo può durare fino a 96 ore. Le indagini proseguono per identificare gli altri membri della banda e l’organizzazione che ha pianificato un colpo di tale risonanza internazionale.