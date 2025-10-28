Passeggiata spaziale in corso: due cosmonauti russi al lavoro fuori dalla ISS | VIDEO

Alle 15:19 italiane, i cosmonauti di Roscosmos Sergey Ryzhikov e Alexey Zubritsky sono usciti fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale per dare inizio ad una passeggiata spaziale. Finora hanno lavorato nello spazio per 4 ore. Sul modulo Nauka, i cosmonauti hanno installato l’apparecchiatura scientifica IPI-500, che include un iniettore di plasma pulsato sviluppato presso l’Istituto Aeronautico di Mosca. L’obiettivo è l’esperimento Impulse, che consentirà agli scienziati di studiare le proprietà della ionosfera terrestre, il che aiuterà a comprendere i cambiamenti che vi si verificano e come influenzano le nostre vite. Tra le altre attività previste durante la passeggiata spaziale, ci sono la sostituzione della cassetta nell’apparato per la crescita di semiconduttori dell’esperimento Ekran-M e il trasferimento del pannello di controllo esterno EMMI del braccio robotico europeo ERA.

Questa è la seconda passeggiata spaziale in meno di due settimane per Ryzhikov, al comando dell’attuale Expedition 73 della Stazione Spaziale Internazionale, e per l’ingegnere di volo Zubritsky. Il duo ha anche eseguito un’attività extraveicolare il 16 ottobre, installando un esperimento sui semiconduttori sul laboratorio orbitante e sganciando una vecchia telecamera HDTV.

La passeggiata spaziale di oggi è la terza per Ryzhikov, che indossa una tuta spaziale a strisce rosse, e la seconda per Zubritsky, la cui tuta ha strisce blu. L’attività extraveicolare dovrebbe durare un totale di 6 ore e mezza.

È la 277ª passeggiata spaziale complessiva nella storia della ISS, che ha ospitato equipaggi di astronauti a rotazione ininterrottamente dal 2 novembre 2000.