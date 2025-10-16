Passeggiata spaziale per i cosmonauti russi: installato l’esperimento “Ekran-M”

I cosmonauti di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, hanno installato l’attrezzatura per l’esperimento scientifico Ekran-M durante una passeggiata spaziale fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Protagonisti dell’attività extraveicolare (EVA) sono stati i cosmonauti Sergei Ryzhikov e Alexei Zubritsky. L’obiettivo principale della passeggiata spaziale è stato raggiunto: i cosmonauti hanno installato l’attrezzatura Ekran-M sul modulo di laboratorio multifunzionale Nauka. Sergei Ryzhikov e Alexei Zubritsky hanno lavorato nello spazio per oltre tre ore. Ora i cosmonauti puliranno l’oblò n. 1 del modulo Zvezda, rimuoveranno il contenitore a cassetta rimovibile dell’SCC n. 3-M2 contenente i campioni del modulo Poisk e smantelleranno e spingeranno via il telescopio HRC.

Il dispositivo scientifico “Ekran-M” è destinato a uno degli esperimenti più avanzati nel campo dei materiali semiconduttori. Il progetto, sviluppato dall’Istituto di Fisica dei Semiconduttori A. V. Rzhanov, punta a studiare la crescita di cristalli di arseniuro di gallio tramite epitassia a fascio molecolare (MBE). In microgravità, gli atomi possono depositarsi con una precisione impossibile da ottenere sulla Terra, creando strati atomici perfettamente uniformi. Tali cristalli rappresentano la base per laser, celle solari e LED di nuova generazione.

L’esperimento “Ekran-M”, arrivato a bordo della capsula Progress MS-32, potrebbe aprire la strada a future “fabbriche orbitali”, dove materiali ultrapuri verranno prodotti direttamente nello spazio. Ryžikov e Zubrickij indosseranno le nuove tute Orlan-MKS, recentemente aggiornate per garantire maggiore sicurezza e autonomia.

Il record russo per la più lunga passeggiata spaziale resta di 8 ore e 12 minuti, mentre Anatolij Solov’ëv mantiene il primato mondiale con 16 uscite extraveicolari.