Paura a Milano, incendio in un edificio di quattro piani: appartamento distrutto e diversi intossicati

Un incendio è scoppiato intorno alle 16.30 a Milano in un edificio di quattro piani in via Vitruvio 44 a pochi passi dalla stazione Centrale. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento andato quasi distrutto al primo piano al cui interno si trovava una anziana, rimasta fortunatamente soltanto ferita e subito soccorsa prima dai vigili del fuoco e dopo dai sanitari del 118. Altre tre persone sono rimaste intossicate ma le condizioni di salute anche in questo caso non destano preoccupazioni. Le sei squadre dei vigili del fuoco inviate sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza l’edificio per il quale è stata necessaria anche l’evacuazione dei residenti presenti nel momento dell’incendio.