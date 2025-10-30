Paura al Vélodrome, Bilal Nadir dell’OM colpito da malore: il calciatore crolla a terra

Un brivido di paura ha attraversato il Vélodrome mercoledì sera durante il match tra Olympique Marsiglia e Angers, terminato con un pareggio per 2-2. A pochi minuti dal termine, il giovane centrocampista dell’OM, Bilal Nadir, si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco, apparentemente vittima di un malore. La scena, avvenuta all’86° minuto di gara, ha gelato il pubblico e i calciatori di entrambe le squadre, che hanno prontamente prestato soccorso al compagno. Trasportato fuori dal campo su una barella dopo essere stato messo in posizione laterale di sicurezza, Nadir è stato condotto all’ospedale per una serie di esami. L’allenatore Roberto De Zerbi, visibilmente scosso nel post-partita, ha voluto rassicurare tutti: “Bilal ha ripreso conoscenza. È partito per dei controlli in ospedale. Siamo tutti preoccupati, ma speriamo non sia nulla di grave”.

Giovedì mattina, l’Olympique Marsiglia ha diffuso un comunicato ufficiale volto a tranquillizzare tifosi e osservatori. “Il giocatore non ha perso conoscenza al momento dell’incidente”, ha precisato il club. “Fin dal primo intervento del nostro staff medico e dei soccorsi presenti, le sue funzioni vitali sono risultate normali”. Il centrocampista, nato a Nizza nel 2003, resta ricoverato “per precauzione” e sottoposto a un bilancio medico completo. “Il suo stato di salute è buono e rimane in osservazione per proseguire gli accertamenti”. Il compagno di squadra Matt O’Riley ha raccontato il momento vissuto in campo: “è stato uno choc per tutti quando lo abbiamo visto cadere, ma ora sta bene e questo è ciò che conta davvero. Gli auguriamo una pronta guarigione”.

Il malore di Nadir ha inevitabilmente scosso i compagni. In vantaggio fino agli ultimi istanti, i marsigliesi hanno subito il gol del pareggio di Ousmane Camara al 96°, lasciandosi sfuggire una vittoria che sembrava già in tasca. “L’incidente ci ha un po’ distratti, è stato difficile restare concentrati”, ha ammesso il giovane Robinio Vaz ai microfoni di Ligue 1+. Nonostante il momento difficile, la priorità per l’OM e per i tifosi resta una sola: la salute di Bilal Nadir. Il club e i suoi sostenitori attendono ora buone notizie definitive sul suo pieno recupero.