Paura in Olanda: la partita Heerenveen-Excelsior in ritardo per un’emergenza medica

La partita tra SC Heerenveen ed Excelsior, prevista per oggi, non è ancora iniziata a causa di un’emergenza medica verificatasi su una delle tribune dello stadio. Il comunicato ufficiale ha annunciato che la partita è “sospesa fino a nuovo ordine”, come indicato dai cartelli all’ingresso dell’Abe Lenstra Stadion. Al momento, non è chiaro quando la gara tra le due squadre avrà luogo. Il rinvio è stato causato da un incidente che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Le autorità competenti stanno gestendo la situazione, ma i dettagli sull’accaduto e sulle condizioni della persona coinvolta non sono ancora stati resi pubblici. I tifosi, che si erano radunati per assistere all’incontro, sono stati informati dell’accaduto e si trovano in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte dell’organizzazione della partita. La priorità in questo momento è la salute e la sicurezza delle persone coinvolte.