Paura in Romagna, forti boati uditi tra Ravenna e Forlì: mistero sulle cause

Paura in tutta la Romagna intorno alle 15 di oggi, giovedì 9 ottobre, quando sono stati uditi due forti boati. Sui social, rimbalzano i commenti di cittadini spaventati che riportano di aver sentito le finestre vibrare, temendo un’esplosione o anche una scossa di terremoto. Decine di segnalazioni sono arrivate nel giro di pochissimi minuti da tutta la città di Ravenna, dal Forlivese e anche da altre zone della Romagna. Diverse le segnalazioni ai Vigili del Fuoco, ma non sono giunte richieste d’intervento. Non si esclude che possa trattarsi di un bang supersonico. In sottofondo è stato udito un rumore di aereo.

L’ipotesi più accreditata rimane quella del bang supersonico e infatti c’è chi sostiene, tra i commenti sui social, che alla stessa ora in cui sono stati uditi i boati, due aerei militari siano passati sopra la campagna di Ferrara. Un boom sonico di un aereo, definito anche bang supersonico, è il suono prodotto dal cono di Mach generato dalle onde d’urto create da un oggetto che si muove con velocità superiore alla velocità del suono, che è di circa 332 metri al secondo, pari a circa 1195 chilometri orari.