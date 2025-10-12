Paura in volo per la nazionale nigeriana di calcio: una crepa sul parabrezza scatena il panico, a bordo anche Osimhen e Lookman

Crepa sul parabrezza durante il viaggio di ritorno da Luanda: illesi i calciatori dei Super Eagles, tra cui Osimhen e Lookman

Momenti di paura per la nazionale di calcio della Nigeria, costretta a un atterraggio d’emergenza a causa di una crepa sul parabrezza dell’aereo che li stava riportando a casa. I Super Eagles erano in viaggio da Luanda, Angola, dove avevano effettuato una sosta per il rifornimento, diretti verso la Nigeria dopo la vittoria per 2-1 contro il Lesotho nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Secondo quanto confermato dalla Federazione Calcistica Nigeriana (NFF), il problema si è verificato circa 25 minuti dopo il decollo, quando il pilota del velivolo ValueJet Airlines ha notato una crepa significativa sul parabrezza. A quel punto, ha immediatamente attivato le procedure d’emergenza e deciso di tornare all’aeroporto di partenza.

Fortunatamente, tutti i passeggeri a bordo – tra cui calciatori, membri dello staff tecnico e rappresentanti governativi – sono stati evacuati in sicurezza dopo l’atterraggio. L’aereo in questione aveva già trasportato la delegazione nigeriana a Polokwane, in Sudafrica, dove la squadra si era recata per la gara contro il Lesotho. Tra i calciatori coinvolti nella trasferta figurano nomi di spicco del calcio europeo come Victor Osimhen, Ademola Lookman, Calvin Bassey, Alex Iwobi, Frank Onyeka e Samuel Chukwueze.

La situazione

La NFF ha annunciato che è già in corso l’organizzazione di un nuovo volo da Lagos per prelevare la squadra a Luanda e condurla a Uyo, dove martedì affronterà il Benin in una partita cruciale del girone C delle qualificazioni africane. Attualmente la Nigeria occupa il terzo posto nel gruppo, a tre punti di distanza dal Benin, capolista con una migliore differenza reti. Solo la prima classificata otterrà la qualificazione diretta al Mondiale 2026 mentre le migliori seconde accederanno agli spareggi.

