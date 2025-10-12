Perù, maxi incendio a San Juan de Miraflores: decine di case distrutte da fabbrica di fuochi d’artificio | FOTO

Un vasto incendio ha colpito il distretto di San Juan de Miraflores, in Perù, nella zona di Pamplona Alta, danneggiando tra 80 e 100 abitazioni, secondo quanto riportato dal comandante generale della Polizia Nazionale del Perù, Óscar Arriola. Le fiamme hanno avuto origine in una fabbrica di fuochi d’artificio, da dove si sono propagate rapidamente agli edifici circostanti, costruiti in gran parte con materiali altamente infiammabili. Le squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo da più punti per contenere le fiamme, che il Servizio Meteorologico e Idrologico Nazionale (Senamhi) ha classificato come codice 3, indicativo di un incendio di larga scala.

Al momento non si registrano feriti, ma l’impatto sulle abitazioni e sulla comunità locale è significativo. Il governo peruviano ha attivato un piano di emergenza multisettoriale per assistere le famiglie colpite e garantire il contenimento dell’incendio.