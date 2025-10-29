Pescara dice addio agli ombrelloni in rafia sintetica: la soddisfazione di Plastic Free

“Plastic Free Onlus accoglie con grande soddisfazione la decisione del Comune di Pescara di avviare, a partire dal 2026, un percorso che porterà entro il 2028 all’eliminazione totale degli ombrelloni in rafia sintetica e con frange di plastica dagli stabilimenti balneari della città. Una scelta di civiltà, che pone Pescara all’avanguardia nella tutela dell’ambiente marino e nella lotta alle microplastiche”: è quanto si legge in una nota. “La nostra battaglia contro gli ombrelloni hawaiani in plastica ha trovato a Pescara un’amministrazione sensibile, pronta al confronto e determinata a intervenire – dichiara Luca De Gaetano, presidente e fondatore di Plastic Free Onlus –. La disponibilità dimostrata dai balneatori è un segnale forte di maturità e visione. Non si tratta solo di estetica o decoro: questi ombrelloni rilasciano filamenti inquinanti che finiscono nel mare e, attraverso la catena alimentare, anche sulle nostre tavole. È ora che tutte le località balneari italiane si interroghino su questo problema e scelgano, come ha fatto Pescara, di intraprendere un percorso concreto di transizione verso materiali naturali ed ecocompatibili. Ringraziamo sin da ora tutti i balneatori che si impegneranno in questa transizione: lo sforzo che faranno – aggiunge – sarà un atto di responsabilità e lungimiranza, a beneficio dell’ambiente e della collettività, loro stessi inclusi. Ci auguriamo che questa esperienza positiva venga presto replicata anche in altri territori”.

“Plastic Free aveva lanciato nel maggio scorso una petizione nazionale per chiedere il bando di questi prodotti, altamente inquinanti e ancora presenti in moltissimi lidi italiani. La decisione del Comune di Pescara – città già insignita del riconoscimento Comune Plastic Free 2025 – dimostra quanto la collaborazione tra amministrazioni virtuose, cittadini consapevoli e associazioni impegnate possa generare risultati concreti”, si legge ancora.

“Siamo di fronte a una scelta esemplare – commenta Luca Di Carlantonio, referente regionale di Plastic Free Abruzzo – che dimostra come una città attenta all’ambiente possa agire in modo concreto per proteggere il proprio territorio. Ringraziamo il sindaco Carlo Masci, l’assessore Eugenio Seccia, l’assessore Nicoletta Orta e l’architetto Ester Zazzero per il lavoro condiviso e coerente che oggi trova un primo risultato concreto. L’ordinanza che sarà emanata rappresenta un tassello fondamentale verso la certificazione Comune Plastic Free 2026, e mi auguro che altre località balneari abruzzesi possano seguire l’esempio di Pescara, a beneficio del mare Adriatico e delle nostre spiagge, che – conclude – rappresentano un patrimonio naturalistico e turistico da tutelare con azioni concrete”.

Plastic Free Onlus continuerà a supportare il Comune di Pescara lungo tutto il percorso di transizione, offrendo strumenti, proposte e attività di sensibilizzazione per coinvolgere cittadini, operatori balneari e visitatori nella tutela della costa. “L’obiettivo è chiaro: spiagge libere dalla plastica, mari più puliti, comunità più consapevoli”.