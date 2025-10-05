Petrolio, l’OPEC+ aumenta le quotazioni di produzione di 137.000 barili al giorno a novembre

L’Arabia Saudita, la Russia e altri sei membri dell’Opec+ hanno deciso domenica di aumentare le loro quotazioni di produzione di 137.000 barili al giorno a novembre, continuando a spingere per una maggiore quota di mercato. “Considerate le stabili prospettive economiche globali e gli attuali solidi fondamentali del mercato, come riflesso delle basse scorte di petrolio, gli otto paesi partecipanti hanno deciso di attuare un aggiustamento della produzione di 137.000 barili al giorno” rispetto ai livelli di ottobre, ha dichiarato il gruppo in una nota dopo una riunione online. L’aumento è stato inferiore alle aspettative di molti analisti, con il cartello che cerca di evitare di esercitare pressioni sui prezzi a causa della debole domanda.

“L’OPEC+ ha agito con cautela dopo aver constatato quanto fosse diventato nervoso il mercato alla luce delle voci di mercato secondo cui la la produzione avrebbe potuto essere aumentata di 500.000 barili al giorno”, ha affermato Jorge Leon, analista di Rystad Energy, secondo quanto riporta l’Afp. “Il gruppo sta camminando sul filo del rasoio tra il mantenimento della stabilità e il recupero di quota di mercato in un contesto di surplus”, ha aggiunto.

La situazione

Negli ultimi mesi, Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Oman e Algeria hanno già aumentato le loro quote di oltre 2,5 milioni di barili al giorno. La priorità dell’Opec+ all’inizio dell’anno era quella di mantenere alti i prezzi limitando l’offerta, ma ha cambiato strategia a partire da aprile e ora sta cercando di conquistare quota di mercato da altri produttori come Stati Uniti, Brasile, Canada, Guyana e Argentina. Gli aumenti della produzione – scrive ancora la Afp – arrivano mentre l’Agenzia Internazionale per l’energia prevede che la domanda di petrolio aumenterà solo di 700.000 barili al giorno tra il 2025 e il 2026. Per l’Opec, generalmente più ottimista nei suoi rapporti, la domanda globale di petrolio aumenterà di 1,3 milioni di barili al giorno nel 2025 e di altri 1,4 milioni nel 2026.

La Russia, il maggiore produttore del cartello dopo l’Arabia Saudita, – è l’analisi della Afp – dipende dagli alti prezzi per finanziare la sua macchina da guerra contro l’Ucraina, ma a differenza di Riad, ha un potenziale limitato per aumentare la produzione a causa della pressione statunitense ed europea sul suo settore petrolifero. L’aumento deciso domenica è “gestibile” per la Russia, ha affermato Leon. La Russia attualmente produce circa 9,25 milioni di barili al giorno e ha una capacità produttiva massima di 9,45 milioni, rispetto ai circa 10 milioni prima della guerra, ha dichiarato all’Afp Homayoun Falakshahi, analista di Kpler.

Gli attacchi ucraini alle raffinerie russe si sono intensificati da agosto, provocando “un aumento delle esportazioni di petrolio greggio russo, poiché non può essere utilizzato a livello nazionale”, rendendo il Paese ancora più dipendente dalla vendita di petrolio all’estero, ha dichiarato all’Afp Arne Lohmann Rasmussen, analista di Global Risk Management.