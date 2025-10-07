Piantedosi al giuramento dei Vigili del Fuoco: “tra le istituzioni più amate dal Paese” | FOTO

Si è svolta oggi, presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle, la cerimonia di giuramento degli allievi del 100° corso Vigili del fuoco, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Attilio Visconti e del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino. Un traguardo che segna una pagina importante nella storia del Corpo, simbolo di professionalità, coraggio e dedizione al servizio del Paese. Dalla sua fondazione, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco rappresenta un’eccellenza italiana e costituisce uno dei cardini del sistema di protezione civile, sempre in prima linea nella tutela della vita, dell’ambiente e del patrimonio.

Il centesimo corso di formazione segna la continuità di una tradizione iniziata oltre settant’anni fa. Alle Scuole Centrali Antincendi di Capannelle, infatti, i primi corsi ebbero inizio nel 1951, rivolti ai Vigili Volontari Ausiliari che prestavano servizio militare nel Corpo. Solo tre anni dopo, il 10 gennaio 1954, prese avvio il primo corso per Vigili permanenti, aprendo un percorso formativo che negli anni ha formato generazioni di professionisti del soccorso. Gli allievi che oggi hanno giurato – 780 unità provenienti da tutta Italia, tra cui 8 appartenenti al Corpo dello Stato della Città del Vaticano – rappresentano il futuro del Corpo e il legame tra una tradizione gloriosa e le nuove sfide del soccorso tecnico urgente.

“I Vigili del Fuoco sono tra le istituzioni più amate del Paese. Mi piace ricordare come la formazione assuma per i Vigili del fuoco una valenza ancor più pregnante e rilevante, in quanto il personale del Corpo è chiamato ad aggiornamenti continui tesi ad un affinamento costante delle metodologie di intervento: ciò anche nell’ottica di garantire l’incolumità delle persone“: così il Ministro Piantedosi.

Nel suo intervento il Capo del Corpo Nazionale Eros Mannino ha parlato di “un traguardo nella storia della formazione dei Vigili del fuoco, un evento che abbiamo voluto celebrare aprendo già da ieri le porte di quella consideriamo la nostra casa, le prestigiose Scuole Centrali Antincendi. La formazione è il nostro primo dispositivo di protezione individuale. Sarete il volto, la testa e le braccia di uno Stato che vuol stare vicino ai propri cittadini. Fate tesoro di quello che avete ricevuto, non lasciate che il tempo scalfisca quella corazza, rimanete sempre uniti. Insieme a voi guardiamo al futuro con fiducia“.