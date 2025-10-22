Piccolo aereo precipita al decollo e si incendia: due morti | VIDEO

Una tragedia aerea ha colpito la città di San Cristóbal, nello stato di Táchira, in Venezuela, oggi: un aereo si è schiantato e ha preso fuoco sulla pista dell’aeroporto di Paramillo. L’incidente, avvenuto intorno alle 9:52 locali, ha lasciato una scena devastante sul posto. I due membri dell’equipaggio del piccolo aereo hanno perso la vita dopo l’impatto e il conseguente incendio del velivolo. L’aereo, che secondo fonti locali era collegato ad attività logistiche governative, sembrerebbe aver subito un guasto meccanico durante il tentativo di decollo, che ne ha causato la perdita di controllo e l’incidente, secondo le informazioni preliminari diffuse dal quotidiano La Nación.

L’impatto ha causato la totale distruzione dell’aereo e un incendio che ha consumato i rottami, ostacolando le prime operazioni di soccorso. Pochi minuti dopo l’incidente, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile di Táchira e la Polizia Nazionale Bolivariana sono intervenuti sul posto per rispondere all’emergenza e domare le fiamme.

L’Istituto Nazionale di Aeronautica Civile del Venezuela ha confermato i decessi e ha annunciato che sono iniziate le indagini per determinare le cause dell’incidente: se sia stato causato da un guasto meccanico, da un errore umano o da fattori esterni, come la pista o le condizioni ambientali.