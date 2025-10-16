Piccolo ma potente: un mini-ciclone sta danzando nello Ionio | MAPPE

Le immagini satellitari delle ultime ore di seguito) mostrano un fenomeno meteorologico affascinante e raro sul Mar Ionio, al largo della costa ragusana: la formazione di un Mesoscale Convective Vortex (MCV), una piccola ma intensa depressione alla mesoscala nata all’interno di un vasto sistema temporalesco multicellulare. Questo “mini-ciclone”, dal diametro di 100-300 km, si sviluppa grazie al rilascio di enormi quantità di calore latente durante la condensazione nelle nubi temporalesche. Il calore riscalda l’aria, che diventa meno densa, provocando un abbassamento della pressione e generando così una circolazione vorticosa ben organizzata, visibile dallo Spazio come un nucleo quasi privo di nubi circondato da bande temporalesche.
Nonostante le sue dimensioni ridotte, un MCV può produrre forti venti, nubifragi e temporali intensi, sebbene in questo caso la maggior parte delle precipitazioni rimarrà in mare aperto. Tuttavia, il sistema potrà temporaneamente intensificare la ventilazione da Est-Nord/Est lungo le coste del Siracusano e del Catanese.
Un MCV può persistere fino a 12 ore dopo la dissoluzione del temporale originario e, in certe condizioni, fungere da “seme” per la nascita di nuovi sistemi convettivi, o addirittura di cicloni tropicali nei mari più caldi. Un piccolo vortice, dunque, ma dal grande potenziale.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):