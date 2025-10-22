Pichetto: “la CE ci dà ragione”, dall’apertura ai biocarburanti alla revisione delle norme sulle emissioni

“L’Europa riconosce oggi l’insostenibilità di un approccio tutto elettrico. La revisione delle norme sulle emissioni e l’apertura ai biocarburanti confermano ciò che noi sosteniamo sin dal primo giorno di governo”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto in un video sulla sua pagina Facebook. “Non abbiamo mai messo in discussione gli obiettivi finali del Green Deal ma abbiamo sempre difeso con convinzione il principio della neutralità tecnologica per raggiungere naturalmente la neutralità climatica. Per questa neutralità climatica serve un approccio che non escluda a priori nessuna fonte energetica ma valuti tutte le tecnologie a zero e a basse emissioni come soluzioni che sono possibili e sono complementari”, rimarca Pichetto.

“Perché la sostenibilità deve essere ambientale ma anche economica e sociale, deve tutelare cittadini, famiglie e imprese, garantendo quindi una transizione giusta, realistica e inclusiva”, conclude.