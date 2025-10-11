Pichetto: “obiettivo quota di nucleare in 10 anni”

“Dobbiamo integrare e renderci autonomi nella produzione di energia del futuro“, con l’obiettivo “in 10 anni è di avere una quota di nucleare” affiancato a una quota di fotovoltaico, una quota di eolico e così via: è quanto ha affermato il Ministro all’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin alla Festa del Foglio a Firenze. Pichetto ha spiegato che, per quanto lo riguarda, può “solo entro fine legislatura dare un quadro giuridico affinché chi verrà dopo di me possa decidere” nucleare “sì o no, in base alle esigenze“. Ovviamente, ha chiarito, “si parla di un nucleare diverso perché la ricerca ha avuto uno sviluppo enorme“. “Un reattore, che occupa uno spazio come questo palco – ha spiegato riferendosi al palco della festa – è in grado di produrre energia come 2.500 ettari di fotovoltaico“.