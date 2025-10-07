Piogge incessanti in Vietnam, oltre 500mm nella provincia di Thai Nguyen: gravi inondazioni sommergono le località | FOTO e VIDEO

Incessanti acquazzoni hanno scaricato fino a 500mm di pioggia in sole 12 ore oggi nella provincia di Thai Nguyen, in Vietnam, allagando strade e chiudendo le scuole. Le autorità avvertono che il fiume Cau potrebbe superare di mezzo metro il suo picco storico di piena, mentre 93 comuni e circoscrizioni si preparano a inondazioni improvvise e frane. Le piogge torrenziali, innescate dalla circolazione del tifone Matmo e dalla forte convergenza dei venti d’alta quota, hanno colpito la provincia settentrionale dalla sera di lunedì 6 ottobre. Tra le 19:00 e le 7:00, le stazioni meteorologiche hanno registrato precipitazioni totali impressionanti: 526mm a Hoa Thuong, 459mm a Nam Hoa, 446mm a Dong Quang, 389mm nella miniera di carbone di Khanh Hoa e 327mm a Tan Long.

Questa mattina, l’acqua nelle strade principali del quartiere di Phan Dinh Phung è salita di 0,5-0,8 metri, con alcuni tratti di profondità superiore a un metro. Strade principali come Luong Ngoc Quyen, Minh Cau, Hoang Van Thu, Hung Vuong, Nha Trang e Ben Tuong sono state sommerse. Le inondazioni si sono estese anche ai quartieri di Tich Luong, Quyet Thang, Linh Son, Quan Trieu, An Khanh, Dai Tu, Quan Chu, Dai Phuc, La Bang, Phu Xuyen, Diem Thuy e Song Cong.

Le inondazioni hanno costretto le scuole di diversi distretti a sospendere le lezioni in presenza, trasferendole online o chiudendole completamente per garantire la sicurezza degli studenti.

Al Thai Nguyen National Hospital, corridoi e stanze dei pazienti sono stati allagati. Secondo i filmati pubblicati sui social media, il personale medico ha dovuto attraversare l’acqua fino alla vita per spostare i pazienti verso posti più elevati.

Attese altre piogge: allarme inondazioni e frane

Secondo il Centro Nazionale per le Previsioni Idro-Meteorologiche, il Vietnam settentrionale e Thanh Hoa potrebbero registrare ulteriori 40-70mm di pioggia oggi, con totali localizzati superiori a 150mm. Hanoi, Thai Nguyen e Bac Ninh potrebbero essere le zone più colpite, con precipitazioni superiori a 200mm in alcune zone.

La stazione meteorologica di Thai Nguyen ha emesso un’allerta urgente per inondazioni storiche sul fiume Cau. Si prevede che il picco di piena raggiungerà i 2-3 metri sopra il livello di allarme 3, il più alto. Alla stazione di Gia Bay, il livello dell’acqua potrebbe salire di 0,5 metri rispetto al picco storico registrato durante il tifone Yagi nel settembre 2024.

Con il terreno già saturo, le autorità avvertono che le frane sono altamente probabili in 93 comuni e circoscrizioni della provincia.

Questa mattina, il Comitato Popolare di Thai Nguyen ha emesso una direttiva di emergenza ordinando alle autorità locali di schierare pattuglie nelle aree allagate, monitorare le zone a rischio frane ed evacuare i residenti se necessario. Le autorità sono state inoltre incaricate di consegnare cibo e beni di prima necessità alle comunità isolate.