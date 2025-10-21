Piogge torrenziali in Colombia, alluvioni a Santa Marta: 2 morti e gravi danni | VIDEO

Santa Marta, nella regione caraibica della Colombia, è stata colpita da violente precipitazioni provocate dal passaggio di un’onda tropicale sul Mar dei Caraibi. Le piogge intense e prolungate hanno causato gravi alluvioni, il collasso del sistema fognario e il blocco della mobilità urbana. In alcune zone l’acqua ha superato il metro di altezza, sommergendo strade, abitazioni e aree turistiche del centro storico. Le autorità locali hanno confermato 2 vittime: un motociclista, colpito da un fulmine mentre cercava riparo sotto un albero vicino al fiume Manzanares, e un ragazzo di 17 anni morto per annegamento dopo essersi introdotto illegalmente in una piscina olimpica chiusa per maltempo.

Le forti piogge hanno inoltre danneggiato infrastrutture, tetti e impianti elettrici, costringendo la sospensione delle lezioni in diversi istituti scolastici. Il sindaco Carlos Pinedo ha invitato la popolazione alla prudenza e a seguire le comunicazioni ufficiali. L’Istituto meteorologico colombiano mantiene l’allerta arancione per possibili piene improvvise e l’allerta rossa per rischio di frane nelle zone rurali e costiere.