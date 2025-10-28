Piogge torrenziali in Turchia, Bergama travolta da forti temporali: allagamenti e disagi | FOTO

Nella notte un intenso temporale con forti precipitazioni ha colpito Bergama, nella provincia di Smirne, in Turchia, causando allagamenti in strade, abitazioni e attività commerciali. Il torrente di Bahçelievler Mahallesi è esondato a seguito delle piogge persistenti, mentre numerosi veicoli sono rimasti bloccati nelle strade sommerse. Le squadre di emergenza di İzmir e del Comune di Bergama, insieme a polizia e AFAD, hanno coordinato operazioni di soccorso e evacuazione.