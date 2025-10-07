Planetary society protesta a Capitol Hill contro i tagli alla NASA: “a rischio missioni cruciali su Marte e Luna”

La Planetary Society, una delle più grandi organizzazioni indipendenti dedicate allo spazio e alla divulgazione scientifica, ha organizzato ieri sera una giornata di mobilitazione davanti a Capitol Hill per chiedere al Congresso di ripristinare i finanziamenti alle missioni della NASA. Oltre 300 sostenitori, tra cui Bill Nye (ex conduttore di “Bill Nye the Science Guy”), hanno partecipato all’evento, che ha incluso una conferenza stampa davanti al Campidoglio. Nye ha sottolineato che i tagli proposti potrebbero compromettere missioni cruciali come Perseverance su Marte e il programma Artemis per il ritorno sulla Luna.