Plastica molecolare dal bambù: una nuova via verso materiali forti, biodegradabili e sostenibili

La dipendenza globale dalla plastica di origine petrolchimica ha generato una crisi ambientale senza precedenti: meno del 10% viene riciclato e il resto si accumula in discariche e oceani, frammentandosi in microplastiche che contaminano ecosistemi e catene alimentari. Le bioplastiche rappresentano una possibile soluzione, ma finora la loro adozione su larga scala è stata limitata da costi elevati, processabilità ridotta e proprietà meccaniche inferiori rispetto alle plastiche tradizionali. Un recente studio pubblicato su Nature Communications propone un’alternativa promettente: una plastica molecolare a base di bambù (BM-plastic) ottenuta attraverso un processo innovativo di ingegneria molecolare.

Il metodo: dal bambù alla plastica molecolare

Il gruppo guidato da Haipeng Yu e Dawei Zhao (Northeast Forestry University e Shenyang University of Chemical Technology) ha sviluppato una strategia di dissoluzione e ricostruzione molecolare della cellulosa del bambù.

Solvente eutettico profondo (ZnCl₂/acido formico): utilizzato per rompere la rete di legami idrogeno del bambù e trasformare la cellulosa in un sistema molecolare omogeneo.

Stimolazione con etanolo: riorganizza le catene di cellulosa favorendo la formazione di legami idrogeno densi e ordinati.

Rigenerazione controllata: porta alla formazione di un materiale compatto, privo di pori, con proprietà meccaniche eccezionali.

Questa tecnica supera i limiti dei precedenti compositi a base di bambù (spesso fragili e poco modellabili) e consente una produzione scalabile a temperatura ambiente senza ricorrere a reagenti tossici o processi energivori.

Proprietà meccaniche e termiche

Il nuovo bioplastico presenta prestazioni superiori rispetto a molte plastiche commerciali:

Resistenza alla trazione: 110 MPa (contro i ~60–80 MPa di ABS e PLA).

Modulo flessionale: 6,41 GPa, 3.000 volte più alto di quello del gel di partenza.

Tenacità alla frattura: 80 kJ m⁻³, maggiore della maggior parte delle bioplastiche esistenti.

Stabilità termica: mantiene integrità strutturale fino a oltre 180 °C, superando materiali come PMMA e ABS.

Stabilità dimensionale: resiste a temperature da –30 a 100 °C, alta umidità e solventi organici senza deformarsi.

Queste caratteristiche lo rendono adatto a settori dove finora le bioplastiche non erano competitive: edilizia, automotive, elettronica e beni di consumo.

Processabilità e design

Un altro vantaggio fondamentale del BM-plastic è la versatilità nelle tecniche di formatura. Può essere lavorato con i metodi industriali tipici delle plastiche petrolchimiche (estrusione, stampaggio a iniezione, fresatura), ma anche plasmato in forme complesse (pannelli alveolari, componenti 3D, elementi trasparenti) mantenendo un’elevata trasmittanza luminosa (90%).

Riciclabilità e biodegradabilità

Il materiale non solo offre prestazioni elevate, ma è anche circolare e sostenibile:

Degradazione completa in suolo: entro 50 giorni grazie all’attività microbica.

Riciclo in ciclo chiuso: il BM-plastic può essere disciolto e riformato conservando fino al 90% delle proprietà meccaniche originali.

Analisi tecno-economica: i costi di produzione (2302 $/tonnellata) sono competitivi, collocandosi tra i valori di plastiche petrolchimiche come HIPS e PMMA e quelli del PLA.

Un futuro oltre la plastica petrolchimica?

Il lavoro dimostra come il bambù, una risorsa abbondante e a rapida crescita (fino a 78 tonnellate per ettaro, 4,5 volte più del legno tradizionale), possa diventare la base per una nuova generazione di materiali.

Il bioplastico molecolare da bambù coniuga:

prestazioni meccaniche comparabili (o superiori) alle plastiche petrolchimiche,

processabilità industriale,

biodegradabilità rapida,

riciclabilità efficiente.

Queste caratteristiche lo rendono un candidato concreto per sostituire progressivamente i polimeri fossili in applicazioni ad alta intensità. Se adottato su larga scala, potrebbe contribuire significativamente a ridurre l’impatto ambientale della plastica e a favorire una transizione verso un’economia circolare dei materiali.