Plenitude lancia il servizio Fibra, connessione ultraveloce per clienti residenziali: costo e dettagli

Plenitude da oggi arricchisce il proprio portafoglio di soluzioni rivolto ai clienti residenziali con il servizio Fibra, fornendo una connessione Internet ultraveloce e affidabile. L’offerta Plenitude Fibra, si legge in una nota, basata sulla tecnologia FTTH, consente di navigare fino a 2,5Gb/s in download e fino a 1Gb/s in upload e sarà disponibile nelle aree coperte dall’attuale partner tecnologico. Per chi volesse sottoscrivere con Plenitude un contratto di fornitura per la propria abitazione, o per chi è già cliente residenziale energia, la Società ha previsto un’offerta vantaggiosa al prezzo scontato di 16,90 euro al mese per tre anni, rispetto al prezzo di listino pari a 24,90 euro al mese. Il servizio, che prevede un contributo una tantum di attivazione pari a 39 euro, comprende anche la fornitura di modem di ultima generazione e l’installazione con un tecnico specializzato. Nei prossimi mesi il servizio fibra di Plenitude verrà progressivamente esteso sul territorio nazionale. Tutte le informazioni sui contenuti dell’offerta sono disponibili presso i Plenitude Store, il sito web e il servizio clienti della Società.

Per raccontare la nuova offerta al pubblico, Plenitude lancerà in Italia una campagna multimediale in cui connessione ed energia dialogano tra loro, integrandosi per semplificare la quotidianità delle persone. L’ultra velocità della rete diventa così lo strumento per connettere persone e innovazione direttamente nelle loro case. Vincenzo Viganò, Head of Retail Market di Plenitude, ha dichiarato: “in un mercato energetico in rapida evoluzione come quello di oggi, la vera sfida non è solo fornire servizi energetici, ma costruire una relazione di valore con i clienti. Partendo da questa esigenza, vogliamo porci sempre più come un interlocutore a 360 gradi, proponendo soluzioni integrate. Plenitude Fibra va proprio in questa direzione, ci consente di offrire un servizio vicino alla vita delle persone, coniugando energia e tecnologia in uno spazio connesso ed efficiente”.