Politecnico Torino: al via il master gratuito per progettare veicoli del futuro

Al via la nuova edizione del Master di II Livello del Politecnico di Torino in “Smart Commercial Vehicles for Sustainable Mobility” finalizzato a formare giovani talenti che saranno inseriti da Iveco Group come apprendisti di alta formazione e ricerca. Il percorso biennale è erogato in forma gratuita e combina attività didattiche in aula e formazione professionale in azienda, focalizzandosi sull’uso di tecnologie innovative nel settore dei veicoli commerciali. Tra i temi principali la propulsione elettrica ed ibrida, l’impiego di soluzioni ‘carbon-neutral’ basate sull’uso di combustibili rinnovabili, il veicolo connesso, la mobilità digitale e l’elettronica di bordo veicolo, con un’attenzione particolare agli ambiti della simulazione e della validazione virtuale.

Tra gli elementi distintivi del Master: la collaborazione diretta tra università e impresa nella progettazione del percorso formativo, il supporto continuativo di tutor accademici e aziendali durante i project work, l’accesso a laboratori e strumenti digitali avanzati, e la possibilità di contribuire a progetti industriali reali. Le iscrizioni sono aperte fino al 3 novembre, gli studenti seguono circa 400 ore di lezioni frontali erogate dal Politecnico di Torino, integrate da oltre 700 ore in azienda e da momenti di autoapprendimento, per un totale di 1.500 ore di formazione complessiva. Quanto agli sbocchi professionali, nelle prime due edizioni, la quasi totalità degli apprendisti è stata confermata in ruoli qualificati all’interno del gruppo, in particolare nelle business unit di Iveco e Fpt Industrial.

L’obiettivo del master

“Riduzione delle emissioni, decarbonizzazione e sostenibilità, realizzate mediante l’introduzione di nuovi vettori energetici, della connettività fra veicoli e grazie alle nuove infrastrutture per migliorare la sicurezza e gestire i flussi di traffico e merci, sono le sfide che stanno ridisegnando la logistica e il settore dei veicoli commerciali – spiega Ezio Spessa, Coordinatore del Master e Professore Ordinario presso il Dipartimento di energia del Politecnico di Torino – per superarle servono competenze multidisciplinari e la capacità di sviluppare soluzioni tecnologiche che siano sostenibili a livello di sistema e il Master nasce proprio con l’obiettivo di formare ingegneri dotati delle competenze necessarie per guidare l’evoluzione del settore, offrendo ai giovani laureati un percorso formativo gratuito e finalizzato a un immediato e qualificato inserimento nel mercato del lavoro”.