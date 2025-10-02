Polonia, in arrivo la rete ferroviaria più veloce d’Europa a 350 km/h

Il ministro delle Infrastrutture Dariusz Klimczak ha annunciato che la Polonia realizzerà “la rete ferroviaria ad alta velocità più veloce d’Europa”, progettata per una velocità di 350 km/h, nell’ambito del progetto chiamato Centro di Comunicazione Centrale (CPK). Nel corso di un aggiornamento sullo stato dei lavori, Klimczak ha dichiarato che sia il progetto del nuovo aeroporto CPK, che è localizzato a metà strada tra Varsavia e Lodz, che quello della rete ferroviaria ad alta velocità (KDP) procede secondo i tempi previsti.

Alta velocità e aeroporto

Il governo ha migliorato i parametri del progetto rispetto al concetto iniziale che prevedeva una velocità di 250 km/h, puntando quindi a prestazioni di prim’ordine a livello continentale. Klimczak ha sottolineato come gli investimenti saranno realizzati da imprese polacche, specificando che la proprietà del nuovo aeroporto sarà interamente in mani polacche. I tempi di percorrenza ferroviaria previsti dal progetto dell’alta velocità saranno meno di 100 minuti per collegare Varsavia a Poznan e soli 15-17 minuti per raggiungere il nuovo aeroporto dalla capitale Varsavia.