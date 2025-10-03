La Polonia investe 20 miliardi di zloty per collegarsi al sistema di oleodotti NATO

Il collegamento della Polonia con il sistema di oleodotti NATO costerà 20 miliardi di zloty (4,7 miliardi di euro). Lo ha dichiarato il viceministro della Difesa, Cezary Tomczyk, dopo che il gestore polacco di gasdotti PERN ha firmato un accordo preliminare con il Ministero per estendere gli oleodotti del Paese e collegarli al sistema NATO. “Stiamo parlando della costruzione di oleodotti per una lunghezza di 300 km. È uno dei maggiori investimenti per la sicurezza dello Stato polacco degli ultimi 30 anni”, ha affermato Tomczyk.